Hatay'ın Altınözü ilçesinde uçuruma devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, Çetenli Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktördeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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