Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ahmet Güleryüz'ün kullandığı 55 AB 820 plakalı traktör, ilçeye bağlı Dudaş köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılan sürücü Güleryüz, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Uçuruma Devrildi: Bir Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?