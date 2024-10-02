Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçedeki Zorlu köyünde İlyas Duran'ın kullandığı traktör köy yolunda seyir halinde iken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halatlarla indikleri uçurumda yaralı halde buldukları Duran'ı bulunduğu yerden çıkarttı.
Duran, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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