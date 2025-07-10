Traktör uçuruma yuvarlandı, 3 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hoşgeldi köyü yolunda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iki römork takılı traktör kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada, traktördeki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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