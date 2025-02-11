Traktörle Kayak Keyfi

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Traktörün arkasına bağladıkları yatakla karda kaydılar

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karla kaplanan yolda iki kişi, traktörün arkasına bağladıkları yatakla kayak yaptı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde bazı sokaklar ve grup yolları beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı Acelle Yaylası'nda iki kişi, traktörün arkasına bağladıkları yatakla kayak yaptı. Vatandaşların karın keyfini doyasıya yaşayarak eğlendiği anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.