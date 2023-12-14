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Traktörün römorku arasında sıkışan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktörün römorku arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kum yüklemek için dere yatağına giden Mehmet Damlıca'nın traktörünün römorku yan yattı ve Damlıca arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Damlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktörün römorku arasında sıkışan genç hayatını kaybetti
14.12.2023 - 17:56,  Güncelleme: 17:57
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AYDIN'da, kum yüklemek için gittiği dere yatağında traktörüyle römorku arasına sıkışan Mehmet Damlıca (23), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Koçarlı ilçesi kırsal Bağarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Damlıca'nın dere kenarında arkadaşıyla kum yüklemeye çalıştığı traktörünün römorku, yük nedeniyle öne doğru yan yattı. Damlıca, römorkla traktör arasına sıkıştı. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın, sağlık ekiplerinin kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Damlıca'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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