Traktörün römorku arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

AYDIN'da, kum yüklemek için gittiği dere yatağında traktörüyle römorku arasına sıkışan Mehmet Damlıca (23), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Koçarlı ilçesi kırsal Bağarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Damlıca'nın dere kenarında arkadaşıyla kum yüklemeye çalıştığı traktörünün römorku, yük nedeniyle öne doğru yan yattı. Damlıca, römorkla traktör arasına sıkıştı. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın, sağlık ekiplerinin kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Damlıca'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.