Trakya İlkeren Üzüm Hasadı Başladı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı.

Enstitüye ait bağlarda sabah saatlerinde işçilerin hasat ettiği üzüm, kasalara doldurulduktan sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırılan üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

Kiracı, üzümün erken hasat edilmesinden dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu belirtti.

Islah çalışmalarından sorumlu Dr. Onur Ergönül ise üzümde erkenciliğin önemine değindi.

Trakya İlkeren üzümünün enstitü bağlarında yaklaşık 20 dekar alanda yetiştirildiğini ifade eden Ergönül, bu yıl üzüm çeşidinden 40 ton üzüm rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Trakya İlkeren üzüm çeşidinin ülke bağcılığına kazandırılan önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Ergönül, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi Türkiye'nin ve hatta dünyanın en erken olgunlaşan üzüm çeşitlerinden biridir. Erkencilik çok önemli. Piyasada üzümün olmadığı dönemde bir üzüm çeşidini piyasaya sunmuş oluyorsunuz. Kurumumuz tarafından geliştirilmiş bir çeşit. Siyah renkli ve çekirdekli. Salkımları 600 gram civarında ve oldukça verimli bir çeşidimiz." diye konuştu.

Trakya İlkeren üzüm hasadının bir hafta sürmesi bekleniyor.