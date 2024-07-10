Trakya Üniversitesi Botanik Bahçesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Botanik Bahçesinde Yangın Çıktı

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü ve dumandan etkilenen bir üniversite personeli hastaneye kaldırıldı.

10.07.2024 11:57
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Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Üniversitenin botanik bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına üniversite personeli de destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen bir üniversite personeli sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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