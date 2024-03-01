Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'İstikrarın Yakalandığı Bir Süreci Hep Beraber Yaşayacağız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüme ve kalkınma sürecini sürdürdüğünü ve halkın alım gücünün artarak devam ettiğini belirtti. Tunç, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak pandemi ve depremler gibi olumsuz etkenlere rağmen toparlanma sürecinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, iş dünyasının ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Tunç, Kastamonu'nun İstinaf Mahkemesi talebini değerlendireceklerini söyledi.