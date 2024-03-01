Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor

Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri devam ediyor. İpsala Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İpsala hakimi Seyhan Avcıoğlu öğrencilere hukuk alanı ve hakimlik görevi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, İpsala ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla Atatürk Ortaokulu'nda 'Pi sayısı' etkinliği düzenlenecek.

01.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
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Trakya Üniversitesince düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinlikleri devam ediyor.

İpsala Meslek Yüksekokulunca, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, İpsala hakimi Seyhan Avcıoğlu, hukuk alanı ve hakimlik görevi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Hakim Avcıoğlu, etkinlikte bilgi ve tecrübelerini de öğrenciler ile paylaştı.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda da programa katılan hakim Avcıoğlu'na teşekkür etti.

"Pi sayısı" etkinliği yapılacak

İpsala ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla "Pi sayısı" etkinliği yapılacak.

Atatürk Ortaokulunca düzenlenecek etkinlikte, öğrenciler çeşitli matematik oyunları oynayıp yarışmalara katılacak.

Etkinlik kapsamında kermes gerçekleştirip, okulun koro ekibi sahne alacak.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor - Son Dakika

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