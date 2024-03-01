Trakya Üniversitesi Kariyer Günleri devam ediyor

Trakya Üniversitesince düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinlikleri devam ediyor.
İpsala Meslek Yüksekokulunca, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, İpsala hakimi Seyhan Avcıoğlu, hukuk alanı ve hakimlik görevi hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Hakim Avcıoğlu, etkinlikte bilgi ve tecrübelerini de öğrenciler ile paylaştı.
İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda da programa katılan hakim Avcıoğlu'na teşekkür etti.
"Pi sayısı" etkinliği yapılacak
İpsala ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla "Pi sayısı" etkinliği yapılacak.
Atatürk Ortaokulunca düzenlenecek etkinlikte, öğrenciler çeşitli matematik oyunları oynayıp yarışmalara katılacak.
Etkinlik kapsamında kermes gerçekleştirip, okulun koro ekibi sahne alacak.???????
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucunda 7 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüme ve kalkınma sürecini sürdürdüğünü ve halkın alım gücünün artarak devam ettiğini belirtti. Tunç, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak pandemi ve depremler gibi olumsuz etkenlere rağmen toparlanma sürecinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, iş dünyasının ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Tunç, Kastamonu'nun İstinaf Mahkemesi talebini değerlendireceklerini söyledi.
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Futbolcular ve teknik ekibe çiçek ve tatlı ikram eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaklaşık 15 dakika sonra tesislerden ayrıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü yaralandı. İddiaya göre, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Çelikhan İmam Hatip Lisesi bahçesine girdi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren Hüseyin Ali Hamdan ve eşi Manar Abadi için cenaze töreni düzenlendi. Törene aileleri, yakınları, beldedeki sakinler ve Hizbullah mensupları katıldı. Cenazeler, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok kişi hayatını kaybetti.
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