Trakya Üniversitesi\'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "En İyi Tez Ödülleri" töreni Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende ödül almaya hak kazanan öğrencilere belge ve plaketlerini verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, öğrencilerin danışmanları eşliğinde başarılı tezler hazırlandığını belirtti.
Tezlerin kendi alanlarına önemli katkılar sunacağını aktaran Tabakoğlu, "Bu tezlerin çıktılarına baktığımızda Q1, Q2, Q3 kategorisinde dergilerde yayınlanmaları ve yeni patentler almaları açısından son derece önemli. Bu aynı zamanda üniversitemizin akademik üretkenliğine de önemli katkılar sunan bir uygulama. Bu anlamda bugün ödül almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özlem Çetin Erdoğan da tezlerden üretilen yayınlar ve patentler dikkate alınarak en iyi yüksek lisans ve en iyi doktora tezlerinin belirlendiğini kaydetti.
Şehit ailelerinden Rektör Tabakoğlu'na ziyaret
Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Trakya Üniversitesi'nin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.
Karaduman da desteklerinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.
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