Trakya Üniversitesi'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi\'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "En İyi Tez Ödülleri" töreni Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

04.04.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "En İyi Tez Ödülleri" töreni Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende ödül almaya hak kazanan öğrencilere belge ve plaketlerini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, öğrencilerin danışmanları eşliğinde başarılı tezler hazırlandığını belirtti.

Tezlerin kendi alanlarına önemli katkılar sunacağını aktaran Tabakoğlu, "Bu tezlerin çıktılarına baktığımızda Q1, Q2, Q3 kategorisinde dergilerde yayınlanmaları ve yeni patentler almaları açısından son derece önemli. Bu aynı zamanda üniversitemizin akademik üretkenliğine de önemli katkılar sunan bir uygulama. Bu anlamda bugün ödül almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özlem Çetin Erdoğan da tezlerden üretilen yayınlar ve patentler dikkate alınarak en iyi yüksek lisans ve en iyi doktora tezlerinin belirlendiğini kaydetti.

Şehit ailelerinden Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Trakya Üniversitesi'nin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.

Karaduman da desteklerinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde En İyi Tez Ödülleri Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement