Trakya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi düzenlenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" düzenlenecek.
TÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, TÜBİTAK, Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği ve Matematik Eğitimi Derneği katkılarıyla 4-7 Eylül tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongreye, yaklaşık 1500 akademisyen ve araştırmacı katılacak.
Kongre 4 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, açılış programında birer konuşma yapacak.
Fen ve matematik alanında panel ve çalıştayların gerçekleştirileceği kongrede 800'den fazla bildiri sunulacak.
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