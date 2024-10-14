Trakya Üniversitesi'nde Refakatçi Öğrenci Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi'nde Refakatçi Öğrenci Uygulaması

Trakya Üniversitesi\'nde Refakatçi Öğrenci Uygulaması

Hastaları rehberlik eden öğrencilere hastanede VIP muamele sözü verildi. Uygulama kesintisiz devam edecek.

14.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlatılan "refakatçi öğrenci" uygulamasıyla, kuruma başvuran hastalara işlemleri sırasında hastaneyi tanıyan öğrenciler rehberlik ediyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, uygulamanın başlaması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 öğrencinin mesai saatleri içinde hastalara refakat ederek onlara her konuda yardımcı olacaklarını söyledi.

Uygulamayla hastalara tabiri caizse "VIP muamele" yapacaklarını belirten Hatipler, "Hastalarımız hastanemize geldikleri andan itibaren bizim çok önemli konuklarımız olarak karşılanacaklar. Hastanenin girişinden itibaren, almayı düşündükleri hizmetler bitene kadar öğrencilerimiz onlara hizmet edecekler ve yine aldıkları yere bırakacaklar. İhtiyaç halinde hastalarımızı tekerlekli sandalyeyle taşıyarak bu görevi icra edecekler. Hangi servise gideceklerse o servise kadar öğrencilerimiz hastalarımıza eşlik edecek." diye konuştu.

Hatipler, çoğunluğunu Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu ekibin, hekimlerden gerekli eğitimi aldığını dile getirdi.

Uygulamayı sürekli hale getireceklerini ifade eden Hatipler, "Bu uygulama kesintisiz olarak devam edecek. Çünkü bizim çalışma anlayışımızın temeli bu aziz milletimize hizmet etme, milletimizin hak ettiği, layık olduğu hizmeti eksiksiz olarak alması üzerine kurulu." dedi.

Refakatçi öğrencilerden Dilan Belet de gideceği birimi bilmeyen hastalara yardımcı olarak eşlik ettiklerini belirtti.

Yaşlı hastalara da tekerlekli sandalyeyle yardımcı olduklarını anlatan Belet, "Asgari ücretin dörtte biri ücret alıyoruz, her öğrenci burs almadığı için bütçesine katkı oluyor. Yardım ettiğimiz hastaların duasını da alıyoruz bu da bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Büşra İşlen de hastaneyi daha sıcak bir ortama çevirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Oğlunu doktora getiren Deniz Huruzoğlu da refakatçi öğrenci uygulamasının hastaneyi bilmeyenler için faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Refakatçi Öğrenci Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 18:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde Refakatçi Öğrenci Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.