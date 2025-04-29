Trakya Üniversitesi Senatosu Toplandı

Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Rektör Hatipler, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir araya gelmeyi oldukça önemsediklerini belirtti.

Gündem maddelerinin yerinde tespitlerden oluştuğunu aktaran Hatipler, sorunların çözümü noktasında hareket ettiklerini vurguladı.

Öğrencilerden, yaşadıkları sıkıntıları üniversite yönetimine bildirmelerini talep eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Çünkü bir sorunu kronikleşmeden çözüme ulaştırmayı önemsiyoruz. Sorunlar muhakkak ki olacaktır, önemli olan bu sorunlara kronikleşmeden müdahale edip sonuca kavuşturmaktır. Yönetim olarak öğrencilerimizin yerleşkelerimizde daha çok vakit geçirecekleri alanlar oluşturmak adına projeler gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda yerleşkelerimizde öğrencilerin sosyalleşebileceği oturma alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız başladı. Ayrıca yerleşkelerimizde öğrencilerin ücretsiz bir şekilde internete erişimi noktasında internet alt yapısını oluşturmak adına adımlarımızı atıyoruz. Sizlerle bir arada olmak, üniversitemizi konuşmak, üniversitemizin sorunlarını ortaya koyup çözümler üretmek bizleri mutlu ediyor."

Toplantıya Öğrenci Senatosu üyeleri ve yöneticiler katıldı.