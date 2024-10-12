Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Borsası İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Borsası İş Birliği Protokolü İmzaladı

Trakya Üniversitesi ile Kırklareli Ticaret Borsası, nitelikli projeler için iş birliği protokolü imzaladı.

12.10.2024 10:46
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Trakya Üniversitesi ile Kırklareli Ticaret Borsası arasında nitelikli projelerin üretilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altınel bir araya geldi.

Hatipler ve Altınel fikir alışverişinin ardından protokolü imzaladı.

Protokol, üniversite özel sektör iş birliğinin geliştirilerek ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, ortak eğitim, seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlenmesi, Trakya Üniversitesi öğrenci ve mezunları için staj ve iş olanaklarının yaratılması gibi konuları kapsıyor.

Havsa Kütüphanesi açılacak

Havsa Kütüphanesi 14 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Özden kütüphaneyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özden, kütüphanenin 14 Ekim Pazartesi hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Kütüphanede matematik etütlerinin de gerçekleşeceğini anlatan Özden, kütüphanenin her gün 12.00-20.00 arası açık olacağını kaydetti.

Özden'e ziyaretinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Demirdelen ve emekli öğretmen Yavuz Akkoyun eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Borsası İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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