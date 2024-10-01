Tramvay Seferleri Normale Döndü

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş- Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Yapılan ikinci duyuruda, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
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