Transfer Dönemi Sona Erdi

Güncel

(ANKARA) - Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kulüpler, 13 Ocak 2025'e kadar transfer yapamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbolcuların transferiyle ilgili olarak belirlenen Yaz Transfer Dönemi tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi 13 Eylül cuma günü saat 23.59'da sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.