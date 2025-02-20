TRT 1'de 'Vefa Sultan' Dizi Heyecanı - Son Dakika
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TRT 1'de 'Vefa Sultan' Dizi Heyecanı

Ramazan'da TRT 1'de başlayacak 'Vefa Sultan', İstanbul'un manevi sultanını anlatıyor.

20.02.2025 11:17
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Ramazan ayında izleyicileriyle buluşacak TRT 1'in yeni dizisi "Vefa Sultan", manevi bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çekimleri büyük ölçüde tamamlanan ve heyecanla beklenen dizi, izleyicilerine İstanbul'un manevi sultanı olarak anılan Muslihuddin Mustafa'nın (Vefa Sultan) etkileyici hikayesini sunacak.

Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu'nun oturduğu Vefa Sultan, yalnızca bir şehrin değil gönüllerin de fethedilişini konu alıyor.

İsmail Ege Şaşmaz'ın oynadığı Vefa Sultan, ilme ve hakikate duyduğu aşk ile Konstantiniyye'nin manevi dokusunu şekillendiren isimlerden biri oluyor.

Güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi, 1 Mart'tan itibaren Ramazan ayı boyunca her akşam saat 23.55'te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Vefa Sultan'ın kadrosunda usta oyuncular yer alacak

Tarihi dokusuyla olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizide başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'a Alper Türedi, Mert Karabulut, Ömer Turan, Derda Yasir Yenal, Merve Üçer, Dursun Ali Erzincanlı, İlker Okumuş, Mücahit Koçak, Levent Sülün, Cemal Gönen, Suat Sungur, Ali Buhara Mete, Ayşen İnci, Turana Hüseynli, Safa Tabur, Latif Akgedik, Erkan Meriç, Murat Yeşil, Mehmet Emin Kadıhan, Ferhan Vural, Merve Peker Akay, Musab Doğan, Burçin Yıldırım, Emre Özcan, Mustafa Halezeroğlu, Asır Gündoğdu, İsmail Volkan Ceylan, Muhammet Vefa Ünal, Nadir Ersoy, Tuğrul Kızıldemir, Merve Nur Bengi, Erman Cihan, Kenan Yılmazer, Kerem Buğra Baksoy, Eda Şahin, Seda Yanak, Ercan Ertan, Merih Geylan, Fırat Çöloğlu Alper Düzen ve Turgay Tanülkü gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Ramazan ayının maneviyatına uygun bir anlatımla ekrana taşınan "Vefa Sultan", izleyiciyi derin bir hakikat yolculuğuna davet ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT 1'de 'Vefa Sultan' Dizi Heyecanı - Son Dakika

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