TRT Radyo 3 50. Yılını Konserle Kutluyor - Son Dakika
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TRT Radyo 3 50. Yılını Konserle Kutluyor

TRT Radyo 3, 50. yılını özel konserle 1 Ocak 2025'te Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlayacak.

31.12.2024 16:19
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Klasik, caz, rock, blues, tango, pop ve dünya müziklerinin en seçkin örneklerini 1 Ocak 1975'ten bu yana dinleyicilerle buluşturan TRT Radyo 3, kuruluşunun 50. yılını özel bir konserle kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın vereceği "50. Yıl Özel Konseri" yarın 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Canlı yayın TRT Müzik ve TRT Radyo 3'te de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Orkestra hakkında

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 1982'de Türkiye'nin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Big band yapısını koruyarak, ulusal ve evrensel eserlerden oluşan özgün bir caz repertuvarına sahip orkestra, TRT'nin radyo ve televizyon programlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası etkinliklerde de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Orkestranın şefliğini 2022'den bu yana Cem Tuncer üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT Radyo 3 50. Yılını Konserle Kutluyor - Son Dakika

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