TRT Sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun 61. Sanat Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRT Sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun 61. Sanat Yılı Kutlandı

Trabzon'da TRT sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun 61. sanat yılı, Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde düzenlenen kutlama programıyla kutlandı. Programa katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Eyüboğlu'nun sanat hayatına yaptığı katkıları vurgulayarak, doğum gününü kutladı. Programa sanatçının dostları, ailesi ve sevenleri de katıldı.

02.07.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da TRT sanatçısı İhsan Eyüboğlu, 61. sanat yılını kutladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TRT Bölge Sanatçısı Eyüboğlu'nun 61. sanat yılı dolayısıyla Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

Kaya, sanatçı İhsan Eyüboğlu'nun sesi, şiirleri ve besteleriyle sanat hayatına büyük katkılar sağladığını belirterek, "İhsan ağabeyim çok tanınan, sevilen bir şahsiyet ve hepimizin değerlisi. 61 yıldır Trabzon sanat hayatına çok değerli katkılar yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Eyüboğlu'nun 80. yaş günü olduğuna işaret eden Kaya, "İhsan ağabeyimin doğum gününü kutluyorum. Onun gibilerin sayısı çok olsun istiyorum. Huzurunuzda sanat hayatımıza ve bu kente kattıkları için kendisine teşekkür ediyorum. Ben kendisine nice eserler üretebileceği sağlıklı, uzun, mutlu ve güzel bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüboğlu da kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, doğum günü pastasını kesti.

Programda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batma ve Eyüboğlu'nun sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Doğum Günü, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Trt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun 61. Sanat Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: TRT Sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun 61. Sanat Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement