Trudeau'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Sinyali - Son Dakika
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Trudeau'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Sinyali

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı.

25.02.2025 12:34
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OTTAWA, 25 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olası bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediklerini söyledi.

Canadian Press'ın pazartesi günkü haberine göre, Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısında Kanada'nın Ukrayna'da güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için asker gönderip göndermeyeceğine dair değerlendirmelerde bulunan Trudeau, Kanada'nın bir şekilde sürece dahil olacağını ve "her şeyin masada olduğunu" söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Trudeau, Kanada'nın bu yılki G7 Başkanı olarak Ukrayna'nın yanında durmaya ve Ukrayna halkı için adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Trudeau, Uluslararası Ukrayna'ya Destek Zirvesi'nin genel oturumuna katılarak konuşma yapmak üzere pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Açıklamada Trudeau'nun karma bir G7 Liderleri toplantısına da başkanlık edeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trudeau'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Sinyali - Son Dakika

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