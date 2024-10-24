Trudeau, İstifa Çağrısına Rağmen Yarışacak

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, lideri olduğu Liberal Partili milletvekillerinin istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde yarışacağını açıkladı.

CBC News'ün haberine göre, Trudeau, Liberal Parti'den 24 milletvekilinin istifa çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Parti üyeleriyle "geleceğe dair" görüşmeler yaptıklarını aktaran Trudeau, partinin lideri olarak kalacağını ve bir sonraki seçimlerde dördüncü kez başbakanlık için yarışacağını belirtti.

Trudeau, bu kararıyla muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre'in "iktidara gelmesini engellemeyi" hedeflediklerini ifade etti.

İktidardaki Liberal Parti'den 24 milletvekili, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Kanada Parlamentosunda 153 Liberal milletvekili bulunuyor.

Kanada, alınacak göçmen sayısını azaltacak

Başbakan Trudeau, göç politikalarına ilişkin açıklamasında ise ülkenin geleceği için göçün önemli olduğunu fakat bunun kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Trudeau, 2025'te 395 bin göçmene kalıcı oturma izni verileceğini, 2026'da bu sayının 380 bine, 2027'de de 365 bine düşeceğini belirtti.

Ülkeye kabul edilen göçmen sayısının azaltılmasıyla gelecek 2 yılda nüfus artışının duracağınız söyleyen Trudeau, hükümetin sağlık, konut ve sosyal hizmetlerde gerekli değişiklikleri yapabilmesi için bunun gerekli olduğunu dile getirdi.

Göç Bakanı Marc Miller da göçmen sayısındaki düşüşün konut problemlerinin çözümünde rol oynayacağını söyledi.