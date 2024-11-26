Trudeau, Kanada'nın Askeri Harcamalarını Artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trudeau, Kanada'nın Askeri Harcamalarını Artıracak

Başbakan Trudeau, Kanada'nın NATO hedefi için askeri harcamaları artırma kararlılığını vurguladı.

26.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin askeri harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, gelecek yıllarda NATO'nun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanması hedefine ulaşma yolunda olduklarını belirtti.

Trudeau, dün, Montreal'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi'nin 70. yıllık oturumunda konuştu.

Kanada'nın askeri harcamalarını artıracağına işaret eden Trudeau, "Önümüzdeki yıllarda yüzde 2'ye ulaşmak için açık bir yoldayız çünkü dünyanın değiştiğini biliyoruz ve Kanada'nın müttefiklerimizle birlikte buna hazır olması gerekiyor." dedi.

Trudeau, askeri yatırım ve harcamaların mümkün olduğunca somut olmasını sağlayarak Kanadalıların NATO'nun pek çok farklı alanında liderlik yapmaya devam etme kapasitesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Jeopolitik çatışmalar ve otoriterliğin yükselişi karşısında NATO'nun "olağanüstü önemi"nin altını çizen Trudeau, "Kendimizi her gün NATO'ya ve bu belirsiz dünyada bizi güvende tutan ilkelere adamaya devam etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nisan başında Trudeau, orduyu güçlendirmek için 20 yıl içinde 53,7 milyar dolar tutarında büyük bir askeri harcama yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan, 5 yıl için askeri harcamalara ayrılacak rakamın 5,6 milyar dolar olduğu belirtilirken, bunun ülkenin askeri harcamalarını GSYH'nin yüzde 1,76'sına çıkaracağı ancak NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefinin hala gerisinde kalacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Politika, Savunma, Ekonomi, Kanada, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trudeau, Kanada'nın Askeri Harcamalarını Artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
10:22 Bakan Güler: Zap’ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:41:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trudeau, Kanada'nın Askeri Harcamalarını Artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.