Trudeau, Kanada'nın Askeri Harcamalarını Artıracak

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin askeri harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, gelecek yıllarda NATO'nun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanması hedefine ulaşma yolunda olduklarını belirtti.

Trudeau, dün, Montreal'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi'nin 70. yıllık oturumunda konuştu.

Kanada'nın askeri harcamalarını artıracağına işaret eden Trudeau, "Önümüzdeki yıllarda yüzde 2'ye ulaşmak için açık bir yoldayız çünkü dünyanın değiştiğini biliyoruz ve Kanada'nın müttefiklerimizle birlikte buna hazır olması gerekiyor." dedi.

Trudeau, askeri yatırım ve harcamaların mümkün olduğunca somut olmasını sağlayarak Kanadalıların NATO'nun pek çok farklı alanında liderlik yapmaya devam etme kapasitesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Jeopolitik çatışmalar ve otoriterliğin yükselişi karşısında NATO'nun "olağanüstü önemi"nin altını çizen Trudeau, "Kendimizi her gün NATO'ya ve bu belirsiz dünyada bizi güvende tutan ilkelere adamaya devam etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nisan başında Trudeau, orduyu güçlendirmek için 20 yıl içinde 53,7 milyar dolar tutarında büyük bir askeri harcama yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan, 5 yıl için askeri harcamalara ayrılacak rakamın 5,6 milyar dolar olduğu belirtilirken, bunun ülkenin askeri harcamalarını GSYH'nin yüzde 1,76'sına çıkaracağı ancak NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefinin hala gerisinde kalacağı belirtiliyor.