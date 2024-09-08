Trump, Seçim Hileleri İçin Yargılama Sözü Verdi - Son Dakika
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Trump, Seçim Hileleri İçin Yargılama Sözü Verdi

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2020 seçimlerinde hile yapıldığını iddia ettiği kişilere ilişkin sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu ve bu kişilerin yargılanacaklarını savundu.

08.09.2024 13:46
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Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "ABD Başkanı seçildiğinde" 2020 seçimlerinde hileye başvurduklarını iddia ettiği kişilerin yargılanacaklarını savundu.

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan 2020 Başkanlık seçimleri sırasında hile yaptıklarını iddia ettiği kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, paylaşımında "Kazandığımda hile yapan bu kişiler, bu adalet ahlaksızlığının bir daha yaşanmaması için uzun süreli hapis cezalarını da içerecek şekilde yasaların en geniş kapsamına göre yargılanacaklar." ifadesini kullandı.

Bu kişilerin arasında "avukatların, bağışçıların, yasa dışı seçmenlerin ve seçim görevlilerinin" de bulunduğunu kaydeden Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin detaylıca inceleneceği mesajını verdi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald Trump, 2020 seçimlerinde 2016'dakinden çok daha fazla oy aldıklarını ancak hileye başvurulduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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