Trump'a suikast girişimi görüntülerine yanıt: 'Birini' koşarken gösteriyor - Son Dakika
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Trump'a suikast girişimi görüntülerine yanıt: 'Birini' koşarken gösteriyor

Gizli Servis ve FBI, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin görüntülerine yanıt verdi. Yeni yayınlanan görüntülerde, saldırganın ateş ettiği çatıda koşan bir kişi görüntüleniyor. Gizli Servis ve FBI, olayın tam olarak anlaşılması ve benzerlerinin yaşanmaması için işbirliği yapacaklarını belirtti. Suikast girişimi sırasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

02.08.2024 12:37
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Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'de eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminin yaklaşık 3 dakika öncesine ait, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş ettiği çatıda koşan "birini" gösteren yeni görüntülere yanıt verdi.

Gizli Servis ve FBI, Fox News Dijital'in Trump'a suikast girişimi sırasında yaralanan James Copenhaver'dan elde ettiği ve Crooks'un ateş ettiği çatıda koşan "birini" gösteren görüntüler hakkında Fox News'e açıklama yaptı.

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, "Trump'a yapılan suikast girişimi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşandığını anlama ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlama konusunda kararlıyız. Buna Kongre, FBI ve diğer ilgili soruşturmalarla tam işbirliği de dahildir." ifadeleri kullanıldı.

FBI'dan yapılan açıklamada ise görüntülerden haberdar olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin başka bir yorum yapılmadı.

Suikast girişiminden dakikalar öncesine ait yeni görüntüler

Trump'a yönelik suikast girişiminin dakikalar öncesine ait sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı çatıda koşan biri görüntülenmişti.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a suikast girişimi görüntülerine yanıt: 'Birini' koşarken gösteriyor - Son Dakika

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