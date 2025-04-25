Trump: Barış Süreci Kırılgan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna barış anlaşması sürecini mümkün olduğunca hızlı ilerletmek istediğini ancak durumun "kırılgan" olduğunu söyledi.

Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"DURUM ÇOK KIRILGAN"

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bir an önce durdurmak için çalıştıklarını kaydetti. "Sanıyorum Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak (durum) çok kırılgan." değerlendirmesini yapan Trump, anlaşmanın en hızlı şekilde imzalanmasını istediğini ancak bu konuda net bir "son tarihin" olmadığını belirtti.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA HIZLI YAPMAK İSTİYORUM"

Trump, "5 bin kişiyi kurtarabilmek için savaştan çıkmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsem bu büyük bir onur. Bu konuda son tarih yok. Sadece mümkün olduğunca hızlı yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.