Yemin ederek bugün başkanlık görevine başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, güne Beyaz Saray'ın karşısındaki St. John's Kilisesi'ndeki geleneksel ayinle başladı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.
Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.
Kilisedeki ayinin ardından Beyaz Saray'a geçen Trump ve eşi Melania, burada geleneksel çay içme etkinliğinde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bir araya gelecek.
Son Dakika › Güncel › Trump, Başkanlık Görevine Kilise Ayiniyle Başladı - Son Dakika
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