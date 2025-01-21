Trump Başkanlık Yeminini Etti - Son Dakika
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Trump Başkanlık Yeminini Etti

Donald Trump, yemin ederek göreve başladığı kongrede ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

21.01.2025 00:17
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ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı ve ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi.

Trump, bugün Kongre'de yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı.

ABD'nin eski başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın da katıldığı yemin töreninin ardından Trump, birçok alanda hızlı ve önemli değişiklikler yapacağı mesajını verdi.

Yemin ettikten yaptığı konuşmada Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtti.

Trump, göçmenlerin mahkeme davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti.

Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Panama Kanalını geri alıyoruz"

ABD'nin yeni başkanı, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalını geri alma" konusuna da değinerek Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu.

Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunu daha da güçlendireceklerini belirten Trump, bunu yaparken "barış yapıcı ve birleştirici" olarak bir miras inşa etmek istediğini söyledi.

Trump, "Tıpkı 2017'de olduğu gibi, dünyanın gördüğü en güçlü orduyu yine inşa edeceğiz. Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sonlandırdığımız savaşlarla ve belki de en önemlisi, asla girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasında Mars'a Amerikan astronotlarını gönderip ABD bayrağı dikmek istediğini de belirten Trump, tekrar başkanlığa dönmesinin ABD'de imkansız gibi görünen şeylerdeki başarısının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Trump, "Birçok kişi benim böyle tarihi bir siyasi geri dönüş yapmamın imkansız olduğunu düşünüyordu, ancak bugün burada gördüğünüz gibi işte buradayım. Şimdi karşınızda, Amerika'da hiçbir şeyin imkansız olduğuna inanmamanız gerektiğinin kanıtı olarak duruyorum. Amerika'da imkansız, bizim en iyi yaptığımız şeydir." dedi.

Hükümetin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sona erdirmek için politikalar imzalayacağını da belirten Trump, "Bu hafta, ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanına sosyal mühendislik olarak yerleştirmeye çalışan politikalara da son vereceğim. Liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

??"Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim"

Ekonomi alanında atacağı adımlara da değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini ifade etti.

Trump, ABD'nin enerji üretimini artıracaklarına işaret ederek, "Bugün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim." dedi.

Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini "kurtaracaklarını" vurgulayan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da dile getirdi.

Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.

Tarifeler, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için "Dış Gelir İdaresini" kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin "Hükümet Verimliliği Departmanını" kuracağını da anımsattı.

Törene birçok ünlü isim katıldı

Öte yandan Trump'ın yemin törenine Amerikalı milyarderler Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook ve Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler katıldı.

Kaynak: AA

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