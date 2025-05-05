ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin sonunda Beyaz Saray'daki görevini devredeceğini ve üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediğini açıkladı. Trump,"8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm" dedi.

05.05.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemin sonunda Beyaz Saray'daki görevini "devredeceğini" belirterek, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili söylentileri sonlandırdı. Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, başkanlığının ikinci döneminin sonunda görev süresini uzatmayı düşünmediğini net şekilde ifade etti.

TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

ABD Başkanı olarak ikinci 4 yıllık görevinin ilk 100 gününü geçen günlerde tamamlayan Trump, "8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm." dedi.

"4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin, bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun isimlerini zikretti.

Trump, ABD'de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağı kuralına atıfta bulunarak, bunun anayasaya uygun olup olmadığını "bilmediğini" söyledi. Bununla birlikte, "Diğerleri 'yazılı oy kullanabilirsiniz' diyor." ifadesini kullanan Trump, mart ayında, üçüncü kez adaylık düşüncesinin "şaka olmadığını" ve ??müttefiklerinden tekrar aday olması için "güçlü teklifler" aldığını söylemişti. ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor. Öte yandan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği ile bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    bizimki mezara kadar diyor, Ülkenin Allah'ın benim diyor tayuip 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:07:35. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.