Trump, Fransa'nın göçmenlerce 'ele geçirildiğini' öne sürdü, sınır kapatılmalı dedi - Son Dakika
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Trump, Fransa'nın göçmenlerce 'ele geçirildiğini' öne sürdü, sınır kapatılmalı dedi

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Trump, Fransa'nın göçmenlerce 'ele geçirildiğini' öne sürerek sınırların derhal kapatılmasını istedi. Sarı yeleklilerin hayat pahalılığına karşı eylemlerinde Paris başta olmak üzere birçok kentte şiddet olayları yaşandı, Limoges'ta tarihi belediye binası ateşe verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların şiddetlendiği Fransa'nın göçmenler tarafından "ele geçirildiğini" öne sürdü.

Trump, Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" ve Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu.

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi, yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Kaynak: AA
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