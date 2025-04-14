Trump, G20 Zirvesi'ne Gitmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'da beyaz azınlığa yönelik "soykırım" ve "toprak müsaderesi" iddialarını gerekçe göstererek, bu ülkenin ev sahipliğinde kasım ayında gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne katılmak istemediğini bildirdi.

Trump,Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak müsaderesi ve soykırım ana gündem konusuyken, çok önemli G20 Toplantısı için Güney Afrika'ya gitmemiz nasıl beklenebilir?" ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da "beyaz çiftçilerin topraklarının gasbedildiği ve aileleriyle birlikte öldürüldükleri" iddialarını yineleyen Trump, "Medya bunu bildirmeyi reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri Güney Afrika'ya tüm desteğini geri çekti. G20 için orada olmak istiyor muyuz? Sanmıyorum!" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Güney Afrika'da beyazlara zulüm iddiası ve yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde buraya gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararına gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump ayrıca, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndüğünde yaptığı ilk açıklamada, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için "onur rozeti" olduğunu söylemişti.

ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden geçen hafta yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD'de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin isminin alındığını duyurmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Güney Afrika'daki beyaz azınlığın zulüm gördüğü yönündeki iddialarını yalanlamıştı.

Güney Afrika'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 Zirvesi, 22-23 Kasım'da Johannesburg şehrinde gerçekleştirilecek.