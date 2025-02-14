Trump, Hindistan'a Askeri Satışları Artıracak

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WASHINGTON, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a askeri satışlarını artıracaklarını söyledi.

Trump perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracağız. Hindistan'a F-35 hayalet savaş uçakları tedarikinin de önünü açıyoruz" dedi.

Trump, konuyla ilgili bir takvim ya da başka bir ayrıntı belirtmedi.

Medyada yer alan haberlere göre Hindistan, 2008'ten bu yana ABD'den toplam değeri 20 milyar ABD dolarının üzerinde savunma ürünü alım anlaşması imzaladı.