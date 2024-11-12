Trump, İç Güvenlik Bakanı Olarak Noem'i Seçebilir - Son Dakika
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Trump, İç Güvenlik Bakanı Olarak Noem'i Seçebilir

Trump, İç Güvenlik Bakanlığı için South Dakota Valisi Kristi Noem'i düşünüyormuş.

12.11.2024 13:46
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, İç Güvenlik Bakanlığı görevine South Dakota Valisi Kristi Noem'i seçmeyi düşündüğü belirtildi.

CNN'in konuyla ilgili ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi.

Buna göre Trump, South Dakota Valisi Noem'i, İç Güvenlik Bakanı olarak seçmeyi düşünüyor.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

ABD'de yaklaşık 11 milyon düzensiz göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında düzensiz göçmenlerin tümünün gönderileceğini vadetmişti.

Trump, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Joe Biden yönetimine "düzensiz göçmen akını" konusunda yüklenmişti.

Noem, sınır güvenliği anlaşmazlığı konusunda Abbott'a destek vermişti

Biden hükümetiyle Texas Valisi Greg Abbott arasında 2024'ün başında sınır güvenliği konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.

South Dakota Valisi Noem, şubatta yaptığı açıklamada sınırı "savaş bölgesi" olarak tanımlayarak ABD'ye yasa dışı göçmen, uyuşturucu karteli ve insan kaçakçılığı girişini durdurmak için bölgeye duvar inşa edeceğini belirtmişti.

Noem, Abbott'un sınırdaki destek çağrısına karşılık olarak güney sınırına 3 aylığına ulusal muhafız göndereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İç Güvenlik Bakanı Olarak Noem'i Seçebilir - Son Dakika

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