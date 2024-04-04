Trump'ın dokunulmazlık talebi reddedildi, duruşma ertelenmeyecek

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkin filmlerinde oynayan kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davada dokunulmazlıkla ilgili erteleme talebi kabul edilmedi.
Trump'ın New York'ta görülen davasına bakan Yargıç Juan M. Merchan, eski Başkan'ın cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebini reddederek, 15 Nisan'da Manhattan'da başlaması planlanan duruşmaların ertelenmeyeceğini belirtti.
Trump'ın erteleme için son çare gördüğü teklifini "zamansız" bularak kabul etmeyen Merchan, eski Amerikan Başkanı'nın ilk kez yargılanmasının önündeki son engellerden birini ortadan kaldırmış oldu.
Merchan'ın bu kararı, ABD Yüksek Mahkemesinin Washington'da seçime müdahale nedeniyle dokunulmazlık talebi hakkında henüz karar vermemiş olmasına rağmen Trump'ın söz konusu davada jüri huzuruna çıkmasının önünü açtı.
Trump, hakkındaki başka bir ceza davası kapsamında başkanlık dönemindeki resmi eylemleriyle ilgili suçlamalardan dolayı kovuşturmaya karşı dokunulmazlığının bulunup bulunmadığına dair Yüksek Mahkemenin vereceği karara kadar yargıçtan duruşmayı ertelemesini istemişti.
Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı
ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.
Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.
Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.
Son Dakika › Güncel › Trump'ın dokunulmazlık talebi reddedildi, duruşma ertelenmeyecek - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve diğer kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikten sonra Trabzon'a döndü. Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda meşaleler ve marşlar eşliğinde takımı karşıladı. Adalet talepleri ve TFF'ye istifa çağrıları yapan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle dönünce taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü önünde protesto düzenledi ve takımlarını gece saatlerinde coşkuyla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların moralinin yüksek olduğu gözlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?