Trump'ın dokunulmazlık talebi reddedildi, duruşma ertelenmeyecek - Son Dakika
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Trump'ın dokunulmazlık talebi reddedildi, duruşma ertelenmeyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkin filmlerinde oynayan kadına yasa dışı şekilde 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan davada dokunulmazlıkla ilgili erteleme talebi kabul edilmedi. Yargıç Juan M. Merchan, Trump'ın cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebini reddederek, duruşmaların 15 Nisan'da başlamasının önünü açtı.

04.04.2024 02:30
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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkin filmlerinde oynayan kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davada dokunulmazlıkla ilgili erteleme talebi kabul edilmedi.

Trump'ın New York'ta görülen davasına bakan Yargıç Juan M. Merchan, eski Başkan'ın cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebini reddederek, 15 Nisan'da Manhattan'da başlaması planlanan duruşmaların ertelenmeyeceğini belirtti.

Trump'ın erteleme için son çare gördüğü teklifini "zamansız" bularak kabul etmeyen Merchan, eski Amerikan Başkanı'nın ilk kez yargılanmasının önündeki son engellerden birini ortadan kaldırmış oldu.

Merchan'ın bu kararı, ABD Yüksek Mahkemesinin Washington'da seçime müdahale nedeniyle dokunulmazlık talebi hakkında henüz karar vermemiş olmasına rağmen Trump'ın söz konusu davada jüri huzuruna çıkmasının önünü açtı.

Trump, hakkındaki başka bir ceza davası kapsamında başkanlık dönemindeki resmi eylemleriyle ilgili suçlamalardan dolayı kovuşturmaya karşı dokunulmazlığının bulunup bulunmadığına dair Yüksek Mahkemenin vereceği karara kadar yargıçtan duruşmayı ertelemesini istemişti.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın dokunulmazlık talebi reddedildi, duruşma ertelenmeyecek - Son Dakika

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