Trump’ın ICE Kararına Onay - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump’ın ICE Kararına Onay

Federal yargıç, Trump yönetiminin ibadethanelerde göçmenleri gözaltına alma politikasını onayladı.

12.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma politikasına izin verdi.

Washington DC Bölge Yargıcı Dabney Friedrich, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine açılan davada kararını açıkladı.

Friedrich, davacıların talep ettiği ihtiyatı tedbir talebini reddederek ICE ekiplerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin yasaları ihlal etmediğini belirtti.

İbadethanelerin "özel hedef" olarak seçildiğine yönelik kanıt bulunmadığını kaydeden Friedrich, ihtiyati tedbir talebi için yasal dayanak bulunmadığını ifade etti.

Friedrich, davacı dini grupların iddiasının aksine, Trump yönetiminin kilise ve sinagoglarda düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin din özgürlüklerini ihlal etmediğini savundu.

Davacıların "baskın korkusu" yüzünden kilise ve sinagoglara katılım sayısının azaldığı iddiasını da değerlendiren Friedrich, iddia makamının katılım sayısını düşüren ana sebebin ICE ekiplerinin eylemleri olup olmadığının ispat edilemediğini kaydetti.

Diğer yandan davacı dini grupların baş avukatı Kelsi Corkran, yargıcın kararını incelediklerini ve seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD'de 27 dini grup, 11 Şubat'ta ICE kuvvetlerinin ibadethanelerdeki düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin yeni politikasının ibadethanelere baskın korkusunu yaydığı ve bu nedenle ibadet ve diğer dini hizmetlere katılımları düşürdüğü, bunun da düzensiz göçmen olsalar bile insanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği öne sürülmüştü.

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya sokmuş, eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayımlayarak uygulamayı sürdürmüştü.

Ancak Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergede, düzensiz göçmenlerin kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiği duyurulmuştu.

Yönergede, ICE kuvvetlerine daha fazla yetki verildiği belirtilerek "Suçlular artık gözaltına alınmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek." ifadesi kullanılmıştı.

Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini paylaşarak bunun, göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini engelleyeceğini savunmuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Washington, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump’ın ICE Kararına Onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:47 Kulisleri hareketlendiren iddia İşte Erdoğan’la görüşen DEM Parti’nin 13 isteği Kulisleri hareketlendiren iddia! İşte Erdoğan'la görüşen DEM Parti'nin 13 isteği
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:15:15. #7.12#
SON DAKİKA: Trump’ın ICE Kararına Onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement