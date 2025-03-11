Trump'ın Temsilcisi Witkoff, Moskova'ya Gidiyor

WASHINGTON, 11 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Bloomberg'in pazartesi günü konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Witkoff, Trump'ın elçisi olarak Rusya'ya ikinci seyahatini bu hafta yapmayı planlıyor. Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği belirtilmezken, Suudi Arabistan'da Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında yapılacak görüşmelerle aynı zamana denk geleceği kaydedildi.

Witkoff'un şubat ayında Rusya'ya ani bir ziyarette bulunmasının ardından, üç yıldır Rusya'da tutuklu bulunan bir ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı.