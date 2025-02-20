Trump Jr'dan Zelenskiy'ye Danslı Şaka

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dans ettiği görülen yapay zekayla oluşturulmuş bir "deepfake" video paylaşarak, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

Trump Jr, X hesabından, bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen "deepfake" videoyu yeniden paylaştı.

Videoda, Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor.

Trump Jr, paylaşımında, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.