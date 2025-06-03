Trump NATO Zirvesi'ne Katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'de 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Leavitt, Trump'ın 24-26 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını teyit etti.
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