Trump, NSM-20'yi İptal Etti - Son Dakika
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Trump, NSM-20'yi İptal Etti

Trump, müttefiklerin ABD silahlarını uluslararası hukuka aykırı kullanmasını önleyen NSM-20'yi kaldırdı.

25.02.2025 05:16
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, müttefiklerin Amerikan yapımı silahları uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek kullanmasını önlemeyi amaçlayan "Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20)" talimatını yürürlükten kaldırdığı öne sürüldü.

Washington Post'un kaynaklarından elde ettiği 21 Şubat tarihli emre dayandırdığı haberinde, Trump'ın, eski Başkan Joe Biden döneminde imzalanan ve müttefikler tarafından kullanılan ABD menşeli silahlarla ilgili olası uluslararası hukuk ihlallerini rapor etmeyi zorunlu kılan talimatı iptal etme kararı aldığı iddia edildi.

Haberde, henüz kamuoyuna duyurulmayan kararın, ismini açıklamak istemeyen 2 hükümet yetkilisi ve karara aşina bir kaynak tarafından doğrulandığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20)

Biden, 8 Şubat 2024'te imzaladığı "Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20)" talimatıyla, ABD'den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerden uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda, "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.

Bu bağlamda, Dışişleri ve Savunma Bakanlığından da Amerikan silahlarının uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmış olabileceğine dair "her türlü güvenilir rapor veya iddiayı" değerlendirerek ABD Kongresi'ne 3 ay içinde rapor sunması istenmişti.

Talimata yanıt olarak oluşturulan bağımsız bir çalışma grubu ise İsrail'in olası hukuk ihlallerine ilişkin düzinelerce örneğin yer aldığı uzun bir rapor yayınlamış, raporda, yoğun nüfuslu bölgelerde "sivillere yönelik orantısız zararın öngörülmesine rağmen başlatılan saldırılar" da dahil olmak üzere İsrail'in "uluslararası hukukun temel ilkelerini sistematik olarak göz ardı ettiği" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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