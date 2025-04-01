Trump, Obama ile Rakip Olmayı İstiyor - Son Dakika
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Trump, Obama ile Rakip Olmayı İstiyor

Trump, üçüncü dönem adaylığı için Obama'yı rakip olarak görmek istediğini ifade etti.

01.04.2025 04:16
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ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin iç ve dış politikaya yönelik sorularını cevapladı.

Bir sebepten dolayı üçüncü bir dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda karşısına, Demokratların Barack Obama'yı rakip olarak çıkarmasını tercih edeceğini belirten Trump, "Bunu çok isterdim. Bu iyi olurdu. Bunu isterdim ve şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor." dedi.

Trump, üçüncü defa aday olma konusunda "hiç araştırma yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabilecek bir yol olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Sosyal medya platformu TikTok'un bir ABD şirketine satılması ya da kapatılması konusunda verilen sürenin yaklaştığı hatırlatılan Trump, bu süreyi "isterse uzatabileceğini" ifade etti.

"Aslında, ben çok esnek bir insanım." şeklinde konuşan Trump, TikTok için bu özelliğini kullanabileceği imasında bulundu.

Trump, Kuzey Kore-ABD ilişkilerine yönelik bir soruya, "Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Şimdi bunu duymaktan nefret ediyorsunuz ama bu çok önemli. Onunla harika anlaşıyorum." yanıtını verdi.

Kuzey Kore için, "büyük bir nükleer ulus", Kim için ise "çok zeki bir adam" ifadelerini kullanan Trump, Kuzey Kore ile "muhtemelen bir noktada bir şeyler yapacaklarını" söyledi.

BM Büyükelçi adayı olarak, Stefanik'in yerine Friedman veya Grenell isimlerini zikretti

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği için birçok kişinin istekli olduğunu belirtti.

Daha önceden aday gösterdiği Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik'i, bir sonraki Kongre seçimlerini "riske atmak istemediği için" değiştirmeyi planlayan Trump, bu pozisyon için, ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman ve özel temsilci Ric Grenell'i adayları arasında gösterdi.

Trump, yeni aday isimler için, "İkisi de iyi adaylar, çok iyiler ama bilirsiniz, biraz dikkatli olmak istiyoruz. ve Elise kendi bölgesinde çok popüler ve ben de öyleyim." dedi.

Donald Trump, ayrıca, gelecek ay veya sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Obama ile Rakip Olmayı İstiyor - Son Dakika

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