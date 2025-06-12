Trump, Orta Doğu'daki ABD Personelini Çekiyor - Son Dakika
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Trump, Orta Doğu'daki ABD Personelini Çekiyor

12.06.2025 03:25
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Trump, Orta Doğu'daki tehlike nedeniyle ABD'li personelin ayrılma talimatı verdi. İran vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezine girişte basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Orta Doğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth'ten İran uyarısı

Öte yandan ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda İran'ın nükleer programına ilişkin kendi yaklaşımlarını dile getirdi.

Hegseth, Senatör Lindsey Graham'in "İran'ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına" yönelik iddiasıyla ilgili bölümde, "Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var." yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Orta Doğu'daki ABD Personelini Çekiyor - Son Dakika

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