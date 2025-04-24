Trump: Rusya ile Anlaşmaya Yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna sürecinde barış anlaşmasına yakın olduklarını kaydederek, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA İLE ANLAŞMAYA ULAŞTIK"

Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını söyledi.

"Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe kat ettiklerini vurguladı.

"İKİSİ DE MUTLUYSA GERİSİ UMRUMDA DEĞİL"

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.