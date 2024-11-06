Trump Seçimde Önde - Son Dakika
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Trump Seçimde Önde

Trump, resmi olmayan sonuçlara göre oy oranıyla Harris'i geride bırakarak önde gidiyor.

06.11.2024 07:38
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(ANKARA) - ABD Başkanlık seçiminde eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki yarışta, resmi olmayan sonuçlara göre Trump seçimi önde götürüyor. Trump'ın oy oranı yüzde 52,1, Harris'in oy oranı ise yüzde 46,6.

ABD'de başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar Donald Trump oyların yüzde 52,1'ini alırken, Kamala Harris yüzde 46,6'da kaldı.

Bu seçimde Pensilvanya, Georgia, Michigan, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina gibi "salıncak eyaletler" belirleyici bir rol oynayacak. Yarışın en kritik bölgesi olan Pensilvanya'da da oy sayımları henüz bitmezken; Trump'ın önde olduğu bildiriliyor. Trump; Pensilvanya, Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, Kuzey Carolina'da önde bulunuyor.

Öte yandan, Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımla seçimi Trump'ın kazandığını iddia etti.

Kaynak: ANKA

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