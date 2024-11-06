Trump Seçimi Kazandı!

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ABD 2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferini ilan etmesi, milyarder Elon Musk başta olmak üzere çok sayıda ünlüyü sevindirirken, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in destekçilerinin bekleyişleri devam ediyor.

ABD'de Trump, 47'nci başkanlık seçimini kazandığını ilan etti.

Trump'ı ilk tebrik edenler arasında Amerikalı milyarder Elon Musk yer aldı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkı, Trump'a değişim için çok net bir yetki verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile sohbet ederken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Musk, geleceğin güzel olacağını kaydetti.

Musk, paylaşımında "ABD, inşa edenlerin ülkesidir, yakında inşa etmekte özgür olacaksınız." ifadesini kullandı.

ABD'li sunucu oyuncu Drea de Matte ise, X sosyal medya hesabından Harris ve destekçileriyle dalga geçerek, "Sizin konuyla ilginiz yok" paylaşımında bulundu.

ABD'li ünlü aktör Jon Voight, Trump'ın Florida'daki kampanya merkezinde seçim zaferini kutlarken görüntülendi.

Öte yandan, kent merkezlerine kurulan dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip eden Cumhuriyetçiler, Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından coştu.

Ellerinde ABD bayrağı taşıyan Cumhuriyetçiler meydanlarda Trump'ın ikonik dansı ile dans etti.

Cumhuriyetçilerden bazıları birbirlerine sarılarak Trump'ın zaferini kutlarken, bazıları da ABD bayrağı astıkları araçlarıyla sokaklarda turladı.

Harris destekçileri adaylarını göremedi

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris, herhangi bir açıklama yapmadı. Harris taraftarları seçim akşamı adaylarını göremedi. Konuşmayı bekleyenler açıklama olmayınca Howard Üniversitesinin Washington DC'deki yerleşkesinden dağıldı.

Sandıktan çıkan seçim sonucunu kentlerdeki büyük ekranlardan takip eden Harris destekçilerinin üzgün anları kameralara yansıdı.

Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond, Harris'in daha sonra seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Harris'in önde gelen destekçilerinden Taylor Swift, Beyonce, Ricky Martin, Eminem, Cher, Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Curry, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerden de seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, Donald Trump'ın seçim zaferini ilan etmesi, Harris destekçisi seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.