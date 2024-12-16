Trump: "Suriye'de 900 Askerimiz Var" - Son Dakika
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Trump: "Suriye'de 900 Askerimiz Var"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında; Suriye'de şu anda 900 ABD askeri olduğunu belirtti. Trump ayrıca, "Taraflardan biri yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ama ben Türkiye olduğunu biliyorum. Bu işin arkasında Türkiye var. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam. Binlerce yıldır bunu istiyorlardı ve o bunu elde etti" dedi.

16.12.2024 22:58
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(ANKARA) - ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında; Suriye'de şu anda 900 ABD askeri olduğunu belirtti. Trump ayrıca, "Taraflardan biri yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ama ben Türkiye olduğunu biliyorum. Bu işin arkasında Türkiye var. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam. Binlerce yıldır bunu istiyorlardı ve o bunu elde etti" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı ve 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Suriye'deki gelişmelere dair şunları kaydetti:

"(Suriye'de) Sınır boyunca 5 bin askerimiz vardı ve birkaç generale sordum, yani bizim 250 bin kişilik bir Suriye ordumuz var ve sizin 400 bin kişilik bir ordunuz var, onların bundan çok daha fazla insanı var. Bu arada Türkiye büyük bir güç. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve savaşla yıpranmadı. Çok güçlü, kuvvetli bir ordu kurdu. Bizim 5 milyon kişilik ordu ile 250 bin kişilik ordu arasında 5 bin askerimiz var. Generale, 'Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sordum. Hemen yok edileceklerini söyledi. Ben de onları oradan çıkardım. Çok tepki aldım ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Bir sürü hayat kurtardım. Şu an 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler ama 900. Taraflardan biri yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ama ben Türkiye olduğunu biliyorum. Bu işin arkasında Türkiye var. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam. Binlerce yıldır bunu istiyorlardı ve o bunu elde etti. Askerlerimizin öldürülmesini istemiyorum.

Bölgede nihai sonucun ne olacağını kimse bilmiyor. Ben bunun Türkiye olduğuna inanıyorum ve Türkiye'nin çok akıllı olduğunu düşünüyorum. O (Erdoğan) çok zeki bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan Suriye'de dostane olmayan bir devralma gerçekleştirdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump: 'Suriye'de 900 Askerimiz Var' - Son Dakika

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