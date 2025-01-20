Trump'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Ateşkes Açıklaması

Trump, Gazze'deki ateşkesin kendisinin seçim zaferine bağlı olduğunu savundu.

20.01.2025 03:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesi mümkün kılan unsurun, seçimleri kazanması olduğunu savunarak "Daha başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık." değerlendirmesini yaptı.

Trump, başkent Washington'da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.

Donald Trump, konuşmasının bir bölümünde Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberinin sevindirici olduğunu ve ilk esirlerin serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı Trump, "Bu haftanın en güzel olayı, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik ilk adım olarak (Gazze'de) bir ateşkes anlaşmasına ulaşmamızdı. Bu ateşkes anlaşması, yalnızca (2024) kasım ayındaki tarihi seçim zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." diye konuştu.

Gazze'deki ateşkesin Joe Biden yönetiminden ziyade kendi ekibinin başarısına bağlı olduğunu savunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Trump, "Yeni yönetimimiz, Orta Doğu'da bunların hepsini üç aydan kısa bir sürede başardı. Daha başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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