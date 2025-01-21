Trump'tan Biden'a Sert Eleştiri

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- Donald Trump'tan Biden'ın af politikalarına eleştiri: "Talihsiz bir karar"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreni sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden'ın görev süresinin son günlerinde çıkardığı af kararlarını sert bir dille eleştirdi. Trump, bu kararları "talihsiz" olarak nitelendirdi ve gelecekte bu konuyu daha detaylı tartışacağını ifade etti.

"Biden'ın af kararları hayal kırıklığı"

Trump, yemin töreninin ardından çıkışta konuşarak, Biden yönetiminin çok fazla suçluyu affettiğini belirtti. "Bunun yapılmasının talihsiz olduğunu düşündüm" diyen Trump, bu tür kararların adalet sistemine zarar verdiğini savundu. Ayrıca, Biden'ın affettiği kişiler arasında ailesinin ve yakın çevresinin bulunmasının etik açıdan sorunlu olduğunu ima etti.

Trump, bu konuya ilişkin "Şimdi bunu tartışmayacağız, tartışmak için bolca zamanımız var" diye ekledi.