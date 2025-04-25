Trump'tan Deniz Madenciliği Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "küresel liderliğini yeniden tesis etmek" amacıyla deniz madenciliği kapasitesinin arttırılmasını hedefleyen kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin detaylara yer verildi.

Kararnamede, hem ABD kıta sahanlığında hem de ulusal deniz yetki alanı dışındaki bölgelerde deniz tabanında maden arama, çıkarma ve işleme faaliyetlerinin hızlandırılmasının planlandığı, ülkenin bu alandaki kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Deniz tabanı kaynaklarından elde edilecek stratejik madenlerle ülkenin savunma, enerji ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı belirtilen kararnamede, ABD kıta sahanlığında özel sektörün maden arama ve işleme yatırımlarını teşvik edecek sürecin başlatılacağı bildirildi.

Kararnamede, deniz tabanı haritalama çalışmalarının yoğunlaştırılacağı, deniz tabanından çıkarılan kaynakların stratejik alanlarda kullanıma dahil edilip edilemeyeceğinin değerlendirileceği kaydedildi.

ABD'nin Çin'in bu alanda artan etkisine karşı müttefik ülkeler ve özel sektörle işbirliğini geliştireceği belirtilerek, uluslararası işbirliği ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında ortak fayda için çalışılmasının önemi vurgulandı.

Kararnamede Trump yönetiminin, ABD'yi kritik minerallerin üretiminde "küresel öncü konuma" taşımayı hedeflediği belirtildi.