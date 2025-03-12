Trump'tan Hamaney'e Mektup - Son Dakika
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Trump'tan Hamaney'e Mektup

İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektubun bir Arap ülkesiyle teslim edileceğini açıkladı.

12.03.2025 15:46
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından, İran'ın Dini Lider Ali Hamaney'e yazılan mektubun İran'a bir Arap ülkesi aracılığıyla teslim edileceğini açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da bugün yapılan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, ülkenin dini lideri Hamaney'e ABD Başkanı Trump tarafından yazılan mektubun henüz İran'a ulaşmadığını mektubun bir Arap ülkesi aracılığıyla İran'a teslim edileceğini ifade etti.

Trump geçen hafta, ABD merkezli Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran ile bir nükleer anlaşma konusunda müzakere etmek istediğini ve Hamaney'e bir mektup gönderdiğini söylemişti. Trump, mektupta Hamaney'e "Umarım müzakere edersiniz, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak" dediğini belirmişti.

Trump, 2018 yılında ilk başkanlık döneminde ABD'yi İran'ın nükleer programına ilişkin çok taraflı bir anlaşma olan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı olarak çekmişti.

Kaynak: ANKA

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