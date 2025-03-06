Trump'tan Hamas'a Tehdit

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'la doğrudan temas kurduğunu belirtti. Trump tüm esirlerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas'ın "bedel ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakıp Gazze'yi terketmeleri için "son bir uyarı"da bulunduğunu ifade etti. Trump, "İsrail'e işi bitirebilmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, eğer dediğimi yapmazsanız, bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" dedi. Trump tehditkar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Shalom Hamas' demek, merhaba ve hoşça kal demektir – Seçim sizin. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın, sonra değil, ve hemen öldürdüğünüz insanların cenazelerini geri gönderin, yoksa sizin için bu bir son. Sadece hasta ve sapkın insanlar cenaze tutar, ve siz hasta ve sapkınsınız! İsrail'e işi bitirebilmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, eğer dediğimi yapmazsanız, bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Sizin hayatını mahvettiğiniz eski esirlerinizle görüşme yaptım. Bu son uyarınızdır! Liderlik için, şimdi Gazze'yi terk etme zamanıdır, hala bir şansınız varken. Ayrıca Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ancak eğer esirleri tutarsanız, siz öleceksiniz! Akıllı bir karar verin. Esirleri şimdi serbest bırakın, yoksa büyük bir bedel ödeyeceksiniz! Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı"

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın Hamas ile rehineler konusunda doğrudan görüşmeler yaptığını doğrulamasının ardından geldi. Washington, şimdiye kadar terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas ile doğrudan temas kurmaktan kaçınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas ile yapılan doğrudan görüşmelere ilişkin esir işleri özel elçisi Adam Boehler'in Hamas ile doğrudan konuşma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "dünyanın dört bir yanındaki insanlarla diyalog kurmanın Amerikan halkı için doğru olan şey olduğuna" inandığını belirtti ve "Bu konuda İsrail'e de danışıldı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail, ABD'ye Hamas ile yapılan doğrudan görüşmelerle ilgili tutumunu iletmiştir" ifadeleri kullanıldı, ancak ayrıntı verilmedi.