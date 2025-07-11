Trump'tan İHA Üretimine Destek

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in insansız hava aracı (İHA) üretiminin önünü açmak için imzaladığı genelgeyi ve bununla ilgili paylaştığı videoyu övdü.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Hegseth'in bu sabah Fox News'te yayınlanan drone tanıtımının "harika" olduğunu belirtti.

Hegseth'i "Savaş Bakanı" olarak nitelendiren Trump, Savunma Bakanının "modern silahlar ve savaş hakkındaki" konuşmasından ve Fox News'in yayınından beğeniyle bahsetti.

Trump, "Gerçekten yolumuzda ilerliyoruz. Amerika'yı Yeniden Büyük Yap." ifadesini kullandı.

Fox News'te yayınlanan programda, Hegseth'in, düşük maliyetli Amerikan yapımı İHA üretiminin silahlı muharebeyi çeşitlendirmek için öncelikli hale getirildiğini anlatan tanıtım videosu paylaşıldı.

Hegseth, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan videoda, "Rakiplerimiz milyonlarca ucuz insansız hava aracını bizden önce üretirken, biz bürokratik engellere saplanmıştık. Artık değil. Binlerce Amerikan yapımı ürün üreterek ABD insansız hava aracı üretim üssünü güçlendireceğiz." dedi.

Videoda ayrıca, muharebe birliklerini çeşitli düşük maliyetli Amerikan yapımı insansız hava araçlarıyla "donatacaklarını" belirten Savunma Bakanının, söz konusu teknoloji üretiminin önünü açan genelge notunu o anda yaklaşan bir İHA'dan teslim aldığı anlar gösterildi.

Savunma Bakanı Hegseth, dün ülkede İHA üretiminin artırılmasının ve bu endüstrinin geliştirilmesinin öngörüldüğü yeni talimatları içeren bir genelge imzalamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın haziranda İHA endüstrisinde Çin ile rekabet edecek güce erişmek için imzaladığı kararnamenin ardından yayımlanan genelgede, "üretimi engelleyen ve bu hayati teknolojilere erişimi kısıtlayan politikaların" iptal edildiği bildirilmişti.